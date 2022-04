Miguel Gobbo Diaz è un attore italiano, tra i protagonisti della fiction Nero a metà, in onda su Rai 1 con la terza stagione. Scopriamo maggiori informazioni in merito alla sua vita privata e professionale.

Miguel Gobbo Diaz: chi è, età, altezza, genitori

Miguel Gobbo Diaz è nato il 19 giugno 1989, sotto il segno dei Gemelli, a Santo Domingo. Ha 32 anni ed è alto 176 cm. Si è trasferito in Italia all’età di 3 anni, crescendo in un paesino in provincia di Vicenza con la madre Clara e il nuovo compagno Roberto. Quest’ultimo è stato per lui come un vero padre.

Durante la sua infanzia, l’attore ha affrontato diverse difficoltà, legate soprattutto a causa del pregiudizio che gli altri avevano nei suoi confronti. In un’intervista, ha così dichiarato: “In quegli anni non c’erano altri bimbi di colore: mi sono relazionato ben presto con il pregiudizio, infatti ho passato la mia adolescenza a tentare di essere quello che gli altri volevano e si aspettavano da me, per essere accettato”.

Miguel si è appassionato sin da adolescente al mondo del cinema: dopo il diploma, è entrato presso il Centro Sperimentale cinematografico di Roma.

Miguel Gobbo Diaz: Nero a metà, film

La sua carriera inizia nel 2012, recitando nella serie Il commissario Rex.

Successivamente, prende parte allo spettacolo teatrale Fuori gioco di John Donnelly. Ha poi recitato in alcuni cortometraggi e pellicole cinematografiche, ottenendo un ruolo da protagonista in La Grande Rabbia.

Nel 2018, è entrato nel cast della serie televisiva Nero a metà, recitando accanto a Claudio Amendola. La fiction ha ottenuto un ottimo riscontro di pubblico, venendo rinnovata per una seconda stagione nel 2020 e, successivamente, nel 2022, per la terza. Miguel interpreta il vice ispettore Malik Soprani, innamorato dell’anatomopatologa Alba.

Nel 2021, ha prestato la voce a Rico nella serie Zero, di Zerocalcare, su Netflix.

Miguel Gobbo Diaz: fidanzata

In merito alla sua vita privata, non è noto se Miguel attualmente sia sentimentalmente legato a qualcuna: dalle informazioni trapelate, non risulta se sia fidanzato o meno.

Miguel Gobbo Diaz: Instagram

Su Instagram, l’attore è molto attivo: il suo account ufficiale risulta seguito da quasi 25mila followers, con cui condivide scatti professionali accanto ad altri di vita quotidiana.