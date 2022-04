Claudio Amendola è un attore, conduttore televisivo e regista italiano. E’ il protagonista di Nero a metà, fiction in partenza su Rai 1 con la terza stagione. Scopriamo maggiori informazioni in merito alla sua vita professionale e privata.

Claudio Amendola: chi è, età, altezza

Claudio Amendola è nato a Roma il 16 febbraio 1963, sotto il segno dell’Acquario. Ha 59 anni ed è alto 175 cm. E’ figlio di due noti artisti: il doppiatore Ferruccio Amendola e l’attrice Rita Savagnone.

Claudio Amendola: carriera, film

Claudio ha preso parte a diverse produzioni televisive e cinematografiche di grande successo. Ha intrapreso la carriera da attore a soli 19 anni, recitando in Storia d’amore e d’amicizia.

Successivamente, ha interpretato ruoli anche principali nelle commedie italiane dei primi anni ottanta, per poi essere scelto per personaggi più drammatici.

Nel 1993, vince il premio David di Donatello come migliore attore non protagonista del film Un’altra vita. Uno dei ruoli che gli consente di consolidare il proprio successo è quello di Giulio ne “I Cesaroni”, fortunata serie TV andata in onda dal 2006 al 2014 per sei stagioni su Canale 5.

Nell’autunno 2015, torna nelle sale cinematografiche con il film Suburra di Stefano Sollima, incentrato sulla Roma criminale contemporanea.

Nel 2018, è il protagonista della fiction Nero a metà, andato in onda su Rai 1 con la seconda stagione nel 2020 e con la terza nel 2022.

Ha anche condotto programmi molto apprezzati dal pubblico, tra i quali Scherzi a parte.

Claudio Amendola: patrimonio

In merito al suo patrimonio, Claudio Amendola ha parlato apertamente dei suoi guadagni. In un’intervista, ha così raccontato: “Guadagno tanto da tanti anni e sono abituato a guadagnare tanto. Non ho problemi a parlarne perché pago tutte le tasse che devo pagare. Tanto se non li danno a me li danno a un altro, mica vanno in beneficenza”.

Claudio Amendola: moglie, figli

In merito alla sua vita privata, Claudio è stato sposato con Marina Grande. Dalla loro relazione, sono nate due figlie: Alessia, nota doppiatrice, e Giulia.

Successivamente, Claudio si è legato all’attrice Francesca Neri, con cui è convolato a nozze l’11 dicembre 2010: la coppia ha avuto un figlio, Rocco, nato nel 1999.

Claudio Amendola: infarto

Nel settembre 2017, Claudio viene colto da un infarto improvviso e, grazie alla moglie Francesca, riesce ad arrivare in tempo in ospedale, dove viene ricoverato nel reparto cardiochirurgia del Policlinico Umberto I a Roma. Viene dimesso il giorno dopo essendo fuori pericolo: in seguito al malore, smette di fumare e perde 12 chili, uscendo dal rischio di un successivo infarto fatale.

Claudio Amendola: Instagram

Claudio non è presente sui social: non risulta infatti un suo account ufficiale su Instagram ma solo fanpages a lui dedicate.