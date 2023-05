Giugliano. E’ rientrata la protesta andata in scena ieri sera a Licola Mare dopo le voci sul possibile arrivo di ulteriori migranti, in un hotel della zona già in passato centro d’accoglienza. Il proprietario della struttura ha incontrato i manifestanti e smentito le voci, promettendo di non voler ospitare altri rifugiati. Nel quartiere sul mare di Giugliano la situazione resta però tesa ed i cittadini chiedono ancora una volta maggiore attenzione dalle istituzioni per il rilancio del territorio. Al fianco dei residenti si schiera anche il consigliere comunale Luigi Guarino.

“La protesta è giustificata perché già in passato i cittadini di Licola sono stati traditi con false promesse” dice l’esponente di minoranza. “Qui – aggiunge Guarino – bisogna intervenire contro i degrado e mettere in atto progetto concreti per il rilancio della zona in un’ottica turistico-ricettiva. Continueremo a tenere alta la guardia”.

I residenti chiedono innanzitutto la risoluzione dei problemi quotidiani, a partire dalla manutenzione ordinaria delle strade. Il consigliere Guarino chiede poi di trasformare in realtà le promesse fatte negli anni scorsi dal governatore De Luca per il litorale giuglianese sulla “la Rimini del Sud”.

