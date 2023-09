Una tradizione familiare con oltre 50 anni di esperienza nel settore ittico che si tramanda di generazione in generazione trovando sempre nel corso del tempo la vitalità nel cambiamento: due giovani donne Claudia e Rossella Migliaccio figlie d’arte rispettivamente di Giuseppe e Sabatino Migliaccio; sono il valore aggiunto della Mare Sud srl. Quando la tradizione si sposa con l’innovazione nasce il progetto di introdurre una nuova e sofisticata varietà di prodotti ittici ricercati per incrementare l’offerta dei servizi erogati dalla Mare Sud srl. “Migliaccio Storie di mare” nasce come progetto di vendita al dettaglio on line fortemente desiderato da Claudia e Rossella che punta a valorizzare e promuovere la qualità dei prodotti ittici selezionati per deliziare anche i palati più esigenti.

(COMUNICATO STAMPA)