Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti si sono ritrovati di nuovo insieme su un palco dopo vent’anni. Ieri è andato in onda, su Canale 5, la prima puntata dello spettacolo “Michelle Impossible”, condotto dalla showgirl svizzera.

Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti insieme in Tv dopo 20 anni: scatta il bacio sul palco

Tra i tanti ospiti, anche Eros Ramazzotti. I due sono stati sposati dal 1995 al 2002. L’artista ha cantato Fuoco nel fuoco, poi si è concesso una chiacchierata con la sua ex moglie.

“Tutto mi sarei aspettata, ma non che tu accettassi il mio invito”, ha ammesso la conduttrice. Il suo ex marito le ha fatto notare ironicamente: “Non hai insistito neanche tanto”.

“L’ho corteggiato come non potete capire. Sono vent’anni che ogni santo giorno dicono che noi torniamo insieme. Secondo te perché?”, ha replicato Michelle Hunziker.

“Perché devono vendere qualcosa, non si fanno i caz** loro. Ma siamo in fascia protetta? Tanto ormai dicono tutti le parolacce. Comunque sì, devono parlare…la nostra è stata una storia bellissima. Come si fa a dimenticarla“, ha aggiunto il cantante.

Michelle Hunziker ha ringraziato Eros Ramazzotti e ha precisato pubblicamente che sono solo amici: “Una cosa bella l’abbiamo trovata in questo periodo, a parte Aurora che è la cosa più bella che abbiamo fatto. Mi hai fatto avvicinare alle arti marziali. Non sapete quanto è diventato tosto Eros. Credo che ogni donna dovrebbe fare un’arte marziale perché ogni donna dovrebbe potersi difendere in questo mondo di matti. Mi hai fatto un grande piacere. E questa cosa ci ha portato a rifrequentarci. Ma diciamoglielo. Siamo amici. Siamo qui per coronare quest’amicizia, in modo tale che da domani non scrivano più che stiamo insieme”. “Canto la tua canzone, spero meglio di te”, ha detto Ramazzotti prima di intonare Più bella cosa. Michelle ha ammesso: “Mi hai fatto emozionare”.