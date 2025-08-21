Sfugge alla vista della Polizia ma viene fermato e arrestato. Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 21enne napoletano con l’accusa di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. Il giovane è stato inoltre denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Miano, scappa alla vista della Polizia: 21enne senza patente fermato con uno sfollagente

Secondo quanto ricostruito, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno notato in via Labriola una moto di grossa cilindrata con a bordo un individuo che, alla loro vista, si è dato alla fuga per evitare il controllo.

Ne è nato un inseguimento ad alta velocità durante il quale il motociclista ha messo in atto manovre estremamente pericolose per la circolazione. La corsa si è conclusa in via della Liguria, dove il giovane ha perso il controllo del mezzo, rovinando a terra. Gli agenti del Commissariato Scampia, giunti in supporto, sono riusciti con difficoltà a bloccarlo, trovandolo in possesso di uno sfollagente telescopico e di una pinza. Il 21enne è stato quindi arrestato e, oltre alle contestazioni penali, gli sono state elevate tre violazioni al Codice della Strada: guida senza patente, mancanza della revisione periodica e mancata copertura assicurativa.