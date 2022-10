È stato intercettato ed arrestato il ragazzino che ha accoltellato lo studente 17enne nella scuola Duca di Buonvicino a Miano. Come riporta Repubblica, il ragazzino, interrogato dalla pm Emilia Galante Sorrentino, ha confessato tutto. Al momento è rinchiuso nel centro di prima accoglienza dei Colli Aminei in attesa della convalida dell’arresto.

Accoltellato fuori scuola a Miano, la ricostruzione

Il minorenne avrebbe sferrato al compagno almeno 7 coltellate: al volto e al petto. I due frequentavano lo stesso istituto ma non erano nella stessa classe. I motivi della lite sono ancora da accertare. Quello che è certo è che prima delle pugnalate c’era già stata una lite tra i due, poi questa mattina l’aggressione.

La vittima ora è ricoverata al Cardarelli di Napoli. Non è in pericolo di vita ma per i medici ha riportato lesioni molto gravi. Dagli accertamenti è risultata un’importante lesione al torace, con versamento polmonare. Il liquido sarà aspirato e al momento non appare necessario un intervento chirurgico. A scuola sono intervenute tre volanti dell’Ufficio prevenzione generale. Si ipotizza il reato di tentato omicidio.