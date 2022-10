E’ ricoverato nel reparto di rianimazione all’ospedale Cardarelli in codice rosso il 16enne accoltellato questa mattina all’esterno della sede succursale dell’Ipsar “Duca di Buonvicino” in via Caprera, a Miano. Il giovane non è in pericolo di vita ma resta in prognosi riservata.

Miano, accoltellato a scuola: “Entrambi sono bravi ragazzi. Fatto gravissimo”

Secondo quanto riporta Il Corriere del Mezzogiorno, la discussione tra la vittima e l’aggressore sarebbe nata già la sera prima all’esterno della scuola. Un diverbio violento poi sfociato nell’accoltellamento di oggi. I minori sono coetanei, ma pur appartenendo allo stesso istituto non sono nella stessa classe. Al culmine di una lite, questa mattina, uno dei due ha estratto un coltello e l’ha colpito l’altro alla schiena e al braccio. «La scuola non c’entra niente – ha dichiarato al Corriere la dirigente scolastica, Carmela Musello – è un fatto gravissimo, certo, ma si tratta di due bravi ragazzi e siamo sconvolti. Nessuno dei due ha mai mostrato alcun atteggiamento violento».

La preside ha poi specificato che entrambi appartengono a famiglie persone e sono “bravi ragazzi”, che non hanno mai dato segni di aggressività o indisciplina. «Ci dispiace per tutti e due – dice – quello che ha commesso il reato è arrivato a scuola quest’anno da una paritaria e appartiene a una famiglia semplice». Quello che è accaduto è un «fatto gravissimo», sono due ragazzi di classi diverse e la causa scatenante sarebbero «fatti che sono successi fuori scuola in serata». Il ragazzo accoltellato «ha perso sangue, ma non ha mai perso conoscenza», dice la preside. «Stiamo lavorando con la polizia. Ci dispiace anche per il padre dell’aggressore, che piangeva qui davanti poco fa».

Le condizioni del ragazzo

Non è ancora chiaro quante siano state le coltellate inferte al ragazzo. Una di esse ha colpito anche il viso della vittima. I sanitari del 118 hanno ritrovato il 16enne sanguinante e con una vistosa ferita al braccio. Le sue attuali condizioni, per fortuna, non destano preoccupazione. Dopo essere stato sottoposto a una tac dal personale sanitario dell’ospedale Cardarelli, non sono emerse lesioni agli organi interni.