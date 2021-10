Teverola – E’ più che positivo il bilancio del primo week end di Mia Sposa – La fiera degli sposi e della cerimonia, in corso fino al 10 Ottobre al Medì Shopping Center.

5mila le presenze registrate nei primi due giorni della white kermesse. Centinaia le coppie accorse nella tendostruttura di 7mila metri quadrati allestita all’esterno del Centro Commerciale di Teverola.

Un successo per l’intera filiera del settore: Mia Sposa, infatti, è la prima fiera in presenza in Campania del 2021. “Siamo veramente molto felici di questo piccolo grande risultato. Mia Sposa rappresenta una bellissima occasione per tutto il mondo del wedding. E’ emozionante parlare di questi numeri perchè dopo due anni, siamo ritornati alla normalità rimettendo in moto l’economia del nostro settore Siamo orgogliosi di quanto abbiamo realizzato e lo siamo ancor più in quanto precursori dell’avvio della nuova stagione fieristica in presenza”, afferma Marcello Damiano, Ceo & Founder di Mia Sposa.

La manifestazione continuerà fino al 10 Ottobre. La fiera, aperta tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 16:30 alle 21:30 e la domenica dalle 10 alle 22:30, sarà l’esperienza da vivere per gli sposi: basta visitare il sito e compilare il fomr al link https://www.miasposa.it/fiera-sposi-campania-matrimonio/entra-gratis-in-fiera/ per accedere gratuitamente in fiera.