L’autunno in Campania tarda ad arrivare. Un nuovo anticiclone proveniente dal Nord Africa colpirà l’intera penisola, in particolar modo il Sud Italia. Ad attenderci, infatti, ci saranno ancora giornate di sole con temperature in rialzo rispetto alle settimane precedenti. Dunque buone notizie per gli amanti dell’estate.

Il meteo a Napoli oggi

Le nubi di prima mattina potrebbero trarre in inganno qualcuno, il martedì partenopeo sarà invece all’insegna del cielo sereno e del sole. La situazione migliorerà con il passare delle ore e i partenopei potranno godersi una giornata che porterà il termometro a sfiorare i 30°, con il picco previsto per le prime ore del pomeriggio. Venti deboli si trasformeranno in moderati con l’andare della giornata.

Previsioni mercoledì 22 settembre

Campi Flegrei – Golfo di Napoli

Velato o poco nuvoloso. I venti saranno prevalentemente deboli e soffieranno da Nord-EST con intensità di 10 km/h. Possibili raffiche fino a 29 km/h. Temperature minime comprese tra 14 e 18 °C e massime comprese tra 26 e 29 °C. Quota 0°C a 3900 metri.

Costiera amalfitana – Capri – Piana del Sele

Poco nuvoloso. Vento di Tramontana sulla Costiera amalfitana – Capri – Piana del Sele con intensità di 10 km/h. Raffiche fino a 28 km/h. Temperature minime comprese tra 12 e 19 °C e massime comprese tra 22 e 29 °C. Quota 0°C a 3900 metri.

Litorale del Cilento

Bel tempo. I venti saranno prevalentemente deboli e soffieranno da WNW con intensità di 10 km/h. Possibili raffiche fino a 27 km/h. Temperature minime comprese tra 12 e 21 °C e massime comprese tra 23 e 28 °C. Zero termico a 3800 metri.

Litorale settentrionale – Bonifica del Volturno

Nubi di passaggio sul Litorale settentrionale – Bonifica del Volturno. Vento da NE con intensità di 5 km/h. Raffiche fino a 23 km/h. Temperature minime comprese tra 14 e 19 °C e massime comprese tra 24 e 28 °C. Quota 0°C a 3900 metri.

Meteo nel weekend

Cielo sereno fino a giovedì 23 settembre. In Campania, le temperature cominceranno a scendere lievemente nel weekend. Nel fine settimana potrebbero inizia a vedersi i primi annuvolamenti con probabilità di pioggia e temperature in calo un pò su tutta la regione.