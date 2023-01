Morto dopo dodici giorni di agonia. Si è spento oggi, 11 gennaio, Roberto Bembo, il 21enne di Mercogliano accoltellato la notte di Capodanno nel parcheggio di un bar in via Nazionale Torrette.

Mercogliano, accoltellato a Capodanno: morto Roberto Bembo

Dopo sei ore di osservazione, così come previsto dal protocollo medico, i sanitari hanno dichiarato lo stato di morte cerebrale per il 21enne. Troppo gravi le ferite riportate durante l’accoltellamento. Il decesso è avvenuto nel reparto di rianimazione dell’ospedale «Moscati» di Avellino.

La rissa scoppiò in via Torrette per una questione di parcheggio. Dopo le botte, uno dei rivali estrasse un coltello. Tre coltellate alla schiena, all’addome e al collo infertegli da Nico Iannuzzi, 23 anni, di Avellino, dopo i colpi al volto con un tirapugni da parte di Luca Sciarrillo, anch’egli 23enne. I due giovani si costituirono la sera stessa di quella domenica agli agenti della Squadra Mobile di Avellino e subito dopo sono stati portati in carcere.