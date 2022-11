Il Mercalli e il Sannazaro sono i migliori licei di Napoli. A decretarlo è la classifica annuale di Eduscopio che anche per il 2022 ha pubblicato l’elenco delle migliori scuole superiori italiane. La tabella analizza città per città stilando poi una classifica dal migliore al peggiore istituto sulla base di performance lavorative e universitarie degli ex studenti.

Mercalli e Sannazaro migliori licei a Napoli: male gli istituti della provincia

Tra Napoli e provincia per i licei scientifici il Mercalli è al primo posto, seguito dal Convitto Vittorio Emanuele e dal Gian battista Vico. Nessuno dell’area nord. Per i licei classici sempre primo il Sannazzaro seguito dall’Umberto. Nell’elenco compaiono però anche il Carlo Levi di Marano in nona posizione e il Ghandi di Casoria in ultima.

Il Comenio diventa primo liceo di scienze umane salendo addirittura di cinque posti rispetto alla classifica dello scorso anno. Stesso balzo in avanti anche per il Gentileschi. Ed è in provincia di Napoli, precisamente a Portici il miglior liceo linguistico secondo Eduscopio. Si tratta dell’Urbani di Portici. Torna nella top 10, direttamente al quinto posto, il Vittorini.

Gli istituti professionali

Passando agli istituti professionali, la classifica è dominata sempre da istituti napoletani. Per quelli tecnico-economici si attesta in vetta il Pagano-Bernini, seguito dal De Nicola e dal Nitti. Primo tra gli istituti tecnici- tecnologici c’è il Della Porta-Porzio sempre di Napoli, seguito dall’Elena di Savoia. Balzo in avanti importante in terza posizione del Sannino-De Cillis, nella precedente graduatoria fuori dalle prime 10 scuole. Stando a questi elenchi dunque la fanno da padrone gli istituti scolastici del capoluogo, male invece l’intera provincia napoletana