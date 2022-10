Un caso di meningite in una scuola di Teano, nel Casertano. Un bambino di 8 anni è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli, dove è sotto osservazione. Nella sua classe, invece, è scattata la profilassi prevista dell’Asl in questi casi.

Meningite a scuola, bimbo di 8 anni ricoverato al Santobono di Napoli

A confermare la notizia è il sindaco Giovanni Scoglio, che, come da prassi, ha attivato il protocollo e tutte le procedure da seguire in casi come quello della meningite. Il primo cittadino ha fatto sapere che terrà la situazione costantemente monitorata e che aggiornerà la comunità teanese su eventuali sviluppi.

“I soli contatti stretti”, ha spiegato il sindaco, “ovvero familiari conviventi, compagni e docenti di classe, dovranno rivolgersi al proprio medico di base o pediatra di libera scelta, che sono stati già preallertati, per iniziare la relativa terapia farmacologica. Per tutti gli altri”, ha aggiunto il primo cittadino teanese, “non c’è alcun motivo di creare allarmismi ingiustificati. Ad ogni modo, in presenza di sintomatologie anomale, basta contattare il proprio medico di base o il pediatra di riferimento. Monitoreremo l’evolversi della situazione e, all’occorrenza, seguiranno aggiornamenti”, ha concluso Scoglio.

Cos’è la meningite

Meningite è il termine con cui i medici identificano un processo infiammatorio a carico delle meningi. Le principali cause di meningite sono le infezioni virali, batteriche e fungine. La sintomatologia è assai ampia e comprende: febbre alta, vomito, confusione, irritabilità, irrigidimento del collo, cefalea. ll periodo di incubazione dipende dall’agente infettivo che ha provocato l’infiammazione delle meningi.

Le meningiti batteriche compaiono in genere nei 2-10 giorni successivi al contagio; le meningiti virali si manifestano quasi sempre dopo 3-6 giorni dall’infezione; infine, le meningiti fungine possono fare la loro comparsa dopo pochi giorni, ma anche dopo più di un mese.