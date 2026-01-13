Meningite a Napoli, nessun focolaio in corso: chiarimenti sui ricoveri al Cotugno

Nessun focolaio di meningite meningococcica è attualmente in corso a Napoli .A chiarirlo è l’azienda ospedaliera in merito alle notizie circolate nelle ultime ore, anche attraverso messaggi allarmistici diffusi su WhatsApp, che vengono ufficialmente smentiti. Le autorità sanitarie invitano la cittadinanza a fare riferimento esclusivamente a comunicazioni istituzionali e fonti ufficiali. I pazienti attualmente ricoverati presso l’Ospedale Cotugno presentano diverse matrici patogene e non sono riconducibili a un unico ceppo infettivo.

I casi ricoverati al Cotugno

L’incidenza registrata rientra nei flussogrammi stagionali attesi, anche in considerazione del brusco abbassamento delle temperature delle ultime settimane. È stato confermato un legame di conoscenza tra tre pazienti affetti da Neisseria meningitidis: uno di loro è stato trasferito in rianimazione nella giornata di ieri, mentre gli altri due sono ricoverati in reparto e presentano condizioni cliniche stazionarie.

Nessuna catena di contagio

Secondo quanto riferito, non vi è una correlazione temporale tra l’insorgenza dei sintomi nei tre casi, elemento che esclude l’ipotesi di una catena di contagio diretta. Questo dato rafforza la posizione delle autorità sanitarie, che invitano a evitare allarmismi ingiustificati.

Attivati i protocolli di sorveglianza

Tutti i pazienti sono attualmente sottoposti a valutazione clinica continua. Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’ASL è al lavoro per completare i protocolli di screening, profilassi e sorveglianza previsti dalla normativa, al fine di garantire la tutela della salute pubblica e monitorare eventuali evoluzioni della situazione.