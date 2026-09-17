Meloni: “Stop al bollo auto dal 2027”. Cosa ne pensano i cittadini?

Sullo stop al bollo auto il clima è rovente. L’ultimo Consiglio dei Ministri ha approvato la sospensione del bollo nel 2027 per le auto di piccola e media potenza, e per i motocicli, con la premier Giorgia Meloni che parla di una svolta per cancellare una delle tasse più odiate dalle famiglie. Ma cosa ne pensa la gente? Per capirlo siamo stati al mercato di Giugliano. Tra i cittadini le opinioni si dividono tra chi riconosce un sollievo economico e chi, invece, la considera una trovata propagandistica.