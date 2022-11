Blitz dei carabinieri nel rione “ex 219” di Melito. Quattro gli arresti messi a segno dai militari della Compagnia di Marano di Napoli. IA finire in manette sono il 42enne Francesco Della Gaggia, classe 1980, il 46enne Antonio Cerrone, classe 1976, il 24enne Claudio Cangiano, del 1997, e il 27enne Manuel Gritti del 1994, tutti già noti alle forze dell’ordine. I primi 3 sono del posto mentre l’ultimo è di Arzano.

Melito, blitz nel rione 219: quattro arresti

I militari della locale Tenenza insieme a quelli della Sezione Operativa di Marano osservano i 4 uomini. Ore di attesa per guardare e documentare l’attività illecita: una vera e propria catena di montaggio della droga con ruoli e funzioni. Persone che arrivano segnalati dalla “vedetta” che smista i clienti a seconda delle necessità d clienti. I Carabinieri intervengono, bloccano i 4 e li arrestano.

Perquisiti, sono stati trovati in possesso di 27 dosi di crack e 31 dosi di cocaina. Sequestrati anche manoscritti dove presumibilmente è riportata la contabilità dell’attività di spaccio di stupefacenti. I 4 sono stati trasferiti nel carcere di Poggioreale in attesa di giudizio. Il rione 219 a Melito è già noto alle cronache per la vendita di droga. Negli anni precedenti si sono susseguite decine di operazioni da parte delle forze dell’ordine.