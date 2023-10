80mila euro in cambio del “permesso” da parte del clan Amato-Pagano di aprire un supermercato a Melito. È quanto emerso dalle pagine dell’inchiesta della DIA di Napoli che ha portato questa mattina all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per cinque elementi di spicco del clan “Amato-Pagano”.

Melito, 200mila euro per aprire un supermercato: cinque affiliati al clan Amato-Pagano in manette

I soggetti sono ritenuti gravemente indiziati di estorsione aggravata dal metodo mafioso. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, nel maggio 2019, avevano convocato un imprenditore locale per estorcergli una tangente di 200mila euro per la realizzazione di un supermercato nel Comune di Melito di Napoli.

In quell’occasione, l’imprenditore, dopo aver intavolato una trattativa, riuscì ad ottenere il pagamento, in più rate, della cifra di 80mila euro. Le attività d’indagine condotte successivamente hanno consentito di acquisire gravi indizi di colpevolezza a carico di: