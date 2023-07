E’ stato condannato a 14 anni e 8 mesi di reclusione Giuseppe Porcelli, il bidello della “Marino Guarano” che il 27 settembre scorso uccise nel corso di una lite Marcello Toscano.

Melito, professore ucciso: 14 anni di reclusione al bidello killer

A emettere la sentenza, al termine del rito abbreviato, il Gup del tribunale di Napoli Nord. Porcelli doveva rispondere di omicidio volontario. L’assassino è stato altresì interdetto in perpetuo dagli uffici pubblici e condannato a pagare una provvisionale in favore delle parti civili pari ad € 100.000,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti. L’imputato è stato, invece, assolto per insussistenza del fatto, dal reato di occultamento di cadavere.

La sentenza costituisce l’epilogo di una vicenda iniziata la sera del 27 settembre 2022, quando veniva rinvenuto il cadavere di Toscano Marcello, sotto una siepe, nel cortile dell’Istituto scolastico “Marino Guarano” di Melito di Napoli, in via Delle Magnolie n. 5 dove prestava attività lavorativa come insegnante di sostegno.

Le indagini

Come fu ricostruito dagli investigatori, l’autore dell’omicidio, Giuseppe Porcelli, collaboratore scolastico, era legato alla vittima da un rapporto di amicizia. Necessarie a incastrare il killer le immagini estrapolate da videocamere di sorveglianza, l’esame di persone informate sui fatti e il sequestro di indumenti intrisi di sangue presso la sua abitazione.