Melito, potenziato l’organico comunale: 31 nuove assunzioni e uffici digitalizzati

Il Comune di Melito accelera sul fronte del rafforzamento amministrativo e della modernizzazione tecnologica. È quanto emerge dalle attività portate avanti dalla Commissione Straordinaria retta da Francesco Antonio Cappetta, insediatisi dopo lo scioglimento per infiltrazioni camorristiche.

Personale ridotto e senza continuità amministrativa

Al momento dell’insediamento, ad aprile 2023, l’ente di via Di Giacomo poteva contare su poco più di 40 dipendenti, di cui metà appartenenti alla categoria A e provenienti da percorsi di Lavori Socialmente Utili, con competenze limitate. La mancanza di una struttura stabile, anche nei ruoli apicali, aveva generato negli anni una perdita di memoria storica e amministrativa, aggravata dall’impiego continuo di personale a tempo determinato.

31 assunzioni tra aprile e dicembre 2025

Terminato lo stato di dissesto finanziario, l’Amministrazione ha potuto avviare nuove procedure di reclutamento attraverso mobilità e scorrimento di graduatorie. Da aprile a dicembre 2025 sono state effettuate 31 assunzioni a tempo indeterminato, tutte in profili di livello elevato: funzionari, istruttori e specialisti. Nel dettaglio: 4 Istruttori di Vigilanza e 1 Specialista di Vigilanza; 2 Funzionari Tecnici (ingegneri); 4 Funzionari Amministrativi; 3 Assistenti Sociali; 3 Istruttori Tecnici (geometri); 6 Istruttori Amministrativi. Sono inoltre in fase conclusiva le procedure per l’ingresso di altri 3 Istruttori di Vigilanza, 2 Funzionari Amministrativi, 2 Funzionari Amministrativi-Contabili e 1 Messo Notificatore.

Uffici digitalizzati e nuovi strumenti tecnologici

Parallelamente al rafforzamento del personale, l’Ente ha investito anche sulle infrastrutture informatiche, acquistando — grazie ai fondi del PNRR — computer, tablet, stampanti, smartphone e altre dotazioni tecniche per migliorare l’efficienza degli uffici. Il settore urbanistico è stato completamente digitalizzato: ora risultano informatizzati i fascicoli relativi a condoni, permessi di costruzione, SCIA e CILA, rendendo più rapida la gestione delle pratiche.

“Legalità significa anche avere mezzi adeguati”

“La legalità significa anche dotarsi di risorse professionali e tecnologiche – fa sapere la commissione straordinaria in un comunicato stampa – e in numero congruo a trattare le complesse e delicate problematiche che quotidianamente si prospettano a un ente di primo livello qual è il comune”.