E’ gremita piazza Santo Stefano per l’ultimo saluto a Genny Giugliano, il 23enne di Melito morto in un incidente a Castellammare, all’altezza dello svincolo di Pozzano su via Panoramica. Una folla di amici, conoscenti e familiari si è radunata sul sagrato della Chiesa S. Maria delle Grazie.

Melito, piazza piena per i funerali di Genny Giugliano

Il feretro è arrivato dalla Cappella Maria SS. di Piedigrotta, accolto da un corteo di moto con un rombo di motori al momento dell’arrivo in piazza. Dopo la cerimonia funebre, iniziata alle 16 e 30, gli amici che condividevano con il 23enne la passione per le due ruote si recheranno a Castellammare, sulla Sorrentina, per rendere omaggio al giovane.

Genny è morto lo scorso 26 aprile mentre rientrava in moto dalla Costiera. Aveva partecipato a una cerimonia religiosa e stava rientrando a casa quando avrebbe perso il controllo della moto lungo via Panoramica in circostanze ancora non del tutto chiare. La moto ha impattato frontalmente contro un camion proveniente dalla direzione opposta. A seguito dello scontro è rovinato a terra ed è morto per le gravi ferite riportate.