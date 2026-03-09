Melito, lotta della Municipale al commercio abusivo: multe per 10mila euro in occasione della Festa della Donna

Contrasto al commercio abusivo nel periodo della Festa della Donna. Sabato sera il comando di Polizia Municipale di Melito ha elevato sanzioni amministrative a carico di due soggetti sorpresi a vendere in strada fasci e vasi di mimose.

Il primo ambulante non autorizzato è stato fermato in piazza Santo Stefano, mentre il secondo lungo corso Europa, all’intersezione con via Colonne. Tutta la merce rinvenuta in loco è stata sequestrata. Il totale delle contravvenzioni comminate ammonta a 10mila euro. L’operazione conferma l’impegno dei caschi bianchi melitesi nel garantire legalità, tutela dei commercianti regolari e controllo del territorio.