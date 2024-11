Una lite per motivi di vicinato è finita nel sangue in via Giulio Cesare a Melito. Un uomo di 42 anni è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio dalla Polizia di Stato. Ferito gravemente 48enne.

Melito, lite per motivi di vicinato finisce nel sangue: inferte 4 coltellate. Arrestato 42enne

La vicenda risale alla sera di due giorni fa, 12 novembre, quando i due vicini si sarebbero incontrati all’esterno di un bar sotto casa. L’aggressore, nel corso di una colluttazione, ha colpito il vicino con quattro fendenti. La vittima è stata ricoverata e sottoposta a intervento di urgenza all’ospedale Moscati di Aversa. Nel giro di poche ore gli agenti del Commissariato locale hanno identificato il presunto responsabile e lo hanno sottoposto a fermo con l’accusa di tentato omicidio.

Il 42enne, difeso dall’avvocato Giovanni Lo Russo, è attualmente detenuto presso il carcere di Poggioreale. Questa mattina è stata celebrato l’interrogatorio di garanzia al termine del quale il Gip del Tribunale di Napoli Nord ha convalidato il fermo e adottato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere. L’avvocato dell’indagato ha già annunciato che impugnerà il provvedimento davanti al Tribunale del Riesame.