Melito, la dirigente impedisce a due alunni l’ingresso a scuola. Sindaca: “Scritto a Valditara”

Forte indignazione all’istituto Mauriello-De Curtis di Melito. La dirigente dell’istituto starebbe impedendo a due bambine infortunate di entrare in aula dall’inizio dell’anno scolastico, nonostante siano stati presentati i referti medici che attestino la possibilità di frequentare regolarmente le lezioni, fatta eccezione per le attività di scienze motorie. La dirigente, lo scorso Luglio, era già stata oggetto di una petizione che sollevava critiche in merito al suo operato. La petizione fu firmata da 350 famiglie e sostenuta dall’intero Consiglio Comunale di Melito. La prima cittadina, Dominique Pellecchia e l’assessore all’istruzione Raffaele Caiazza si sono quindi rivolti al ministro Valditara per un’ispezione urgente e per garantire la regolare frequenza alle lezioni per le due bambine esonerate.