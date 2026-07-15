Melito in lutto per Giovanni Avino: il custode del liceo Kant è morto sulla Circumvallazione Esterna

Ha un nome la vittima del tragico incidente avvenuto venerdì scorso sulla Circumvallazione Esterna, nel tratto tra Mugnano e Melito. Si chiamava Giovanni Avino, aveva 62 anni ed era il custode del liceo statale Immanuel Kant di Melito. La sua scomparsa ha gettato nello sconforto familiari, colleghi, studenti e l’intera comunità scolastica.

Melito in lutto per Giovanni Avino: il custode del liceo Kant morto sulla Circumvallazione Esterna

L’uomo stava raggiungendo il posto di lavoro a bordo della sua bicicletta elettrica quando, secondo una prima ricostruzione, è stato investito da una Renault Clio mentre attraversava la carreggiata sulle strisce pedonali. L’impatto è stato violentissimo e per il 62enne non c’è stato nulla da fare nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori del 118. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle forze dell’ordine.

Ieri i funerali a Scampia

Nella giornata di ieri parenti, amici e conoscenti hanno dato l’ultimo saluto a Giovanni Avino durante i funerali celebrati nella chiesa “Grazia dell’Eterno” di Scampia. La tragedia ha riacceso il dibattito sulla sicurezza della Circumvallazione Esterna, un’arteria già teatro di numerosi incidenti, dove residenti e pendolari chiedono da tempo interventi per rendere più sicuri gli attraversamenti pedonali.