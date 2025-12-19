Melito, grave incidente sulla Circumvallazione: auto si ribalta, cinque feriti tra cui due bambini

Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di ieri, giovedì 18 dicembre, a Melito, lungo la Circumvallazione Esterna, una delle arterie più trafficate dell’area nord, all’altezza del parco Prima Casa. Il bilancio è pesante: cinque persone trasportate in ospedale, tra cui due bambini.

Secondo quanto riporta il quotidiano Melitonline, una Fiat Punto bianca e una Matiz grigia, ferme in attesa di svoltare per accedere a un vicino esercizio commerciale, sono state violentemente tamponate da un furgoncino sopraggiunto ad alta velocità. L’impatto è stato così forte da provocare il ribaltamento completo di una delle vetture.

Cinque feriti e intervento del 118

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i mezzi di soccorso del 118, che hanno prestato le prime cure ai feriti prima del trasferimento in ospedale. Tra le persone coinvolte ci sono quattro bambini, due per ciascuna delle auto tamponate. Due sono finiti in ospedale. Fortunatamente, al momento, nessuno risulterebbe in pericolo di vita, ma le condizioni di alcuni feriti sono state definite serie.

Ricoverato anche il conducente del furgoncino, che secondo diverse testimonianze sarebbe stato alla guida in stato di alterazione. L’uomo avrebbe tentato di allontanarsi a piedi dopo l’impatto, ma è stato bloccato da alcuni passanti che hanno assistito alla scena.

Carabinieri al lavoro per ricostruire la dinamica

Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i carabinieri, che hanno effettuando i rilievi per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità. Nelle fasi immediatamente successive allo schianto, numerosi cittadini si sono fermati, prestando i primi soccorsi in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine e dei sanitari.

Traffico in tilt sulla Circumvallazione Esterna

A causa dell’incidente, la circolazione sulla Circumvallazione Esterna ha subito forti rallentamenti, con traffico congestionato per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della carreggiata. Lunghe code si sono formate in entrambe le direzioni di marcia.