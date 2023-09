GIUGLIANO-MELITO. Abbiamo denunciato la pericolosità di via delle Camelie-via Aporti più e più volte ma nessuno continua a intervenire e nelle condizioni in cui versa l’arteria tra Giugliano e Melito che qualcuno distruggesse l’auto e rimanesse bloccato lì era decisamente prevedibile.

Automobilista finito in una voragine di via delle Camelie

E’ quanto accaduto a un automobilista nella sera di venerdì. Un uomo era alla guida del suo veicolo, una Fiat Multipla, in direzione via Signorelle, quando è finito in una delle voragini distruggendo lo pneumatico.

L’automobilista è rimasto così bloccato senza poter proseguire perchè l’auto era completamente impantanata visto che lo pneumatico era squarciato.

Guarda qui il video sulle condizioni dell’arteria stradale

Il suo stop ha ovviamente creato anche disagi alla viabilità perché l’auto era al centro della carreggiata. L’uomo ha dovuto attendere i soccorsi.

Una situazione quella di via delle Camelie-via Aporti da sempre critica, ma nelle ultime settimane ancora di più. La strada, che ricordiamo è l’unica via d’uscita da via Colonne dove sono ancora in corso lavori sul sistema fognario, è costellata di crateri, avvallamenti, manto distrutto. Una situazione insostenibile per automobilisti e centauri nonché di estrema pericolosità. Se a bloccarsi la scorsa sera non fosse stata un’auto ma uno scooter, saremmo qui a scrivere di qualcuno gravemente ferito.