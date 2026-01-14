Melito-Giugliano, 15enne dopo la rapina supermercato gettò giubbotto: all’interno etichetta con cognome

Dopo la rapina ci fu una fuga rocambolesca dei due giovani che misero segno il colpo al supermercato Eurospin di Melito lo scorso 2 dicembre 2025 e per cui questa mattina c’è stato l’arresto di uno dei due. Una pattuglia dei Carabinieri della Sezione Radiomobile di Giugliano, quel giorno, percorrendo via Moretti, incrociò uno scooter Piaggio Beverly blu con la targa coperta da un lenzuolo e due persone a bordo con il volto travisato.

Alla vista dei militari, il conducente tentò una manovra improvvisa per evitare il controllo ma ha perso il controllo del mezzo, anche per l’asfalto bagnato. I due caddero, si rialzarono e provarono a fuggire di nuovo, finendo però a terra una seconda volta. A quel punto deciso di abbandonare lo scooter, lasciandolo acceso e con le chiavi inserite, e scappare a piedi facendo perdere le proprie tracce.

Rapina al supermercato: nella fuga perde giubbino e scarpa

Durante la fuga, uno dei due, il 15enne arrestato oggi, perse telefono e scarpa, mentre alcuni indumenti – tra cui un giubbotto, uno scaldacollo e un cappello – furono gettati via. Dentro il giubbotto i militari trovarono anche un’etichetta di lavanderia con il cognome del giovanissimo.

Dai controlli successivi emerse che pochi minuti prima, intorno alle 19.50, era stata commessa una rapina in un supermercato a Melito: due uomini con il volto coperto minacciarono responsabile e cassiera facendosi consegnare circa 1.600 euro, per poi fuggire velocemente.

Lo scooter abbandonato risultò poi prestato poco prima da un conoscente. Inoltre, quando il proprietario ha provato a chiamarlo, avrebbe squillato proprio il cellulare perso durante la fuga e già sequestrato dai carabinieri. Le immagini di videosorveglianza esterna del supermercato mostrerebbero l’arrivo e la fuga dei due a bordo di uno scooter con targa coperta. All’esterno del supermercato alcuni clienti provarono a rincorrerli e i malfattori coprirono la targa per evitarne il riconoscimento.