Melito, 15enne di Giugliano rapina supermercato: arrestato dai carabinieri

Ha appena 15 anni il ragazzo arrestato dai Carabinieri per una rapina avvenuta lo scorso dicembre a Melito. Un episodio che riaccende i riflettori sull’emergenza della criminalità giovanile nell’area nord di Napoli.

Rapina supermercato a 15 anni

I Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano in Campania hanno eseguito un’ordinanza cautelare di collocamento in comunità, emessa dal GIP del Tribunale per i Minorenni di Napoli, nei confronti di un minorenne del posto, incensurato, ritenuto gravemente indiziato del reato di rapina. Il provvedimento nasce da un’attività d’indagine coordinata dalla Procura per i Minorenni di Napoli e avviata dopo una rapina consumata nella serata del 2 dicembre scorso ai danni di un supermercato di Melito di Napoli, lungo la strada provinciale.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori attraverso l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza e le testimonianze raccolte, il 15enne avrebbe agito insieme a un complice, attualmente in corso di identificazione. I due avrebbero minacciato la cassiera, costringendola a consegnare l’incasso della giornata, pari a circa 1.600 euro, per poi fuggire a bordo di uno scooter.

L’episodio rappresenta l’ennesimo segnale di un fenomeno preoccupante che coinvolge sempre più spesso giovanissimi, chiamando in causa non solo le forze dell’ordine ma anche il tessuto sociale ed educativo del territorio.