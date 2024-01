Restano stabili ma gravi le condizioni del 17enne di Melito ferito alla testa da un petardo durante i festeggiamenti di Capodanno.

Melito, feriti da botti: 17enne di Melito trasferito a Pozzuoli. L’altro al Pellegrini

Il ragazzo, come apprende Teleclubitalia, è stato trasferito dall’ospedale San Giuliano di Giugliano al Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, nel reparto di neurochirurgia. Non sarebbe in pericolo di vita. L’amico, invece, anche lui 17enne, presente con l’altro al momento dell’incidente, è ricoverato all’ospedale Pellegrini di Napoli ed è in attesa di un intervento chirurgico di ricostruzione della mano.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la coppia di amici la notte del 31 dicembre scorso si trovava in via Don Raffaele Abete a Melito quando entrambi sono rimasti feriti nel tentativo di accendere un botto illegale. La deflagrazione tra travolto il primo al volto e il secondo agli arti superiori.

Nel bilancio dei 50 feriti in Campania c’è anche una donna di 50 anni di Forcella, giunta al pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli di Napoli perché raggiunta da un proiettile vagante al fianco mentre si trovava sul ballatoio della sua abitazione. La sua prognosi resta tutt’ora riservata.