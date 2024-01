Blitz anti-droga dei carabinieri della tenenza di Melito. Tre persone sono finite in manette. Si tratta di Antonio Fittipaldi, Antonio Manna e Sabatino Caputo, tutti già noti alle forze dell’ordine.

Melito, blitz anti-droga: tre arresti

I militari dell’Arma, durante i loro servizi di appostamento nel rione 219, hanno documentato diversi episodi di cessione di sostanze stupefacenti. In particolare, gli investigatori hanno accertato che la droga era nascosta in un tombino e veniva recuperata subito dopo aver ricevuto l’ordinativo dal cliente.

Quando è scattato il blitz, i tre non hanno fatto in tempo a fuggire. I carabinieri hanno sequestrate complessivamente 28 dosi di crack, tre dosi di hashish e tre di cocaina nascoste nel tombino di uno dei palazzoni.

Sotto chiave anche contante

Nelle tasche di Antonio Fittipaldi i militari hanno rinvenuto anche circa 400 euro in contante ritenuto il provento della vendita. Sono tutti in carcere, in attesa di raccontare al giudice la loro versione dei fatti.