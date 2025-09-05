Venerdì 5 settembre, la scuola “Rodari” di Melito di Napoli ha ospitato un Open Day promosso dalla Commissione Straordinaria del Comune, composta da Francesco Antonio Cappetta, Daniela Rossi e Fiorentino Boniello.

Melito di Napoli, nuovi servizi per l’infanzia: al via asilo nido e potenziamento scolastico

L’iniziativa è stata l’occasione per presentare importanti progetti rivolti all’infanzia e alle famiglie del territorio. Per la prima volta nel comune sarà attivato un servizio di asilo nido, destinato a 40-60 bambini tra i 3 e i 36 mesi. Accanto a questo nascerà anche un programma di potenziamento scolastico rivolto a 30 alunni dai 4 ai 9 anni. I progetti, finanziati con il Fondo Nazionale di Solidarietà Comunale, prevedono l’impiego di 17 operatori – tra coordinatori, educatori e ausiliari – con ricadute positive anche sul fronte occupazionale.

La prossima settimana, inoltre, saranno inaugurate due nuove strutture dedicate a bambini e adolescenti: un Centro di Aggregazione per ragazzi dai 9 ai 15 anni e un Centro di Accoglienza per minori con disturbo dello spettro autistico.

“Si tratta di interventi che rafforzano i servizi educativi, sociali e inclusivi – sottolinea la Commissione – con l’obiettivo di rispondere concretamente ai bisogni delle famiglie e della comunità locale”.