Melito, ciclista muore dopo un malore improvviso sul “doppio senso”

Tragedia nella mattinata di sabato 17 gennaio a Melito, dove un ciclista è deceduto dopo essere stato colto da un malore improvviso mentre percorreva la Circumvallazione Esterna. L’episodio si è verificato nei pressi dell’uscita dell’Asse Mediano, in direzione Giugliano-Mugnano. Secondo i primi accertamenti, l’uomo si sarebbe sentito male all’improvviso mentre era in sella. In pochi istanti si è accasciato al suolo, facendo scattare l’allarme.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i mezzi del 118, ma nonostante i tentativi di rianimazione per il ciclista non c’è stato nulla da fare. I sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso. A raggiungere il luogo della tragedia anche i carabinieri delle caserme di Melito e Marano, che hanno avviato gli accertamenti di rito per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e chiarire tutti i dettagli.