Cenano in pizzeria ma poi vanno via senza pagare. Il titolare, infuriato, pubblica lo scontrino sui social: “Tornare a saldare il conto o vi denuncio”. E’ successo a Melito. Vittima della bravata la Pizzeria Desiderio.

Melito, cenano in pizzeria e vanno via senza pagare: il titolare pubblica lo scontrino

Teatro della vicenda è un locale di via Giulio Cesare, traversa di via Roma, pieno centro di Melito. Un gruppo di ragazzi si siede a mangiare una pizza. Quando finisce, lascia il tavolo senza saldare i 33,50 del dovuto. Il proprietario della pizzeria a quel punto pubblica l’immagine dello scontrino sui suoi canali social e spiega di avere anche le immagini di videosorveglianza che inchiodano i furbetti della serata. “Li consegno alle forze dell’ordine se non tornate a pagare”.

Dalla ricevuta fiscale si apprende che i giovani fossero due. Hanno consumato due pizze, due bibite e due dolci. La cena si è consumata poco prima delle 18 di oggi, giovedì 15 dicembre. “I ragazzi che hanno appena terminato di mangiare e sono andati via lasciando il conto sospeso”, scrive il titolare pubblicando lo scontrino, “sono pregati di tornare in pizzeria e pagare il conto. Siamo certi che siate persone oneste e che sia stato un gesto di distrazione”, ha aggiunto, “ma se così non fosse pubblicheremo le immagini che vi ritraggono e denunceremo ai carabinieri”.