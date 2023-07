Non una semplice inaugurazione, ma una festa che ha coinvolto tutto il quartiere quella che si è avuta ieri a Melito, all’interno del parco prima casa, per l’inaugurazione de “La Matta Pizzeria“

Il progetto, che ha coinvolto “La Scugnizzeria”, ormai celebre libreria di Melito fondata da Rosario Esposito La rossa, è stato possibile grazie a due librai piemontesi che hanno acquistato i locali e all’azienda “Facile Ristrutturare” che, in collaborazione con “Every Child Is My Child”, ha dato loro un nuovo volto.

Nella pizzeria lavoreranno ragazzi del centro di salute mentale di Scampia e saranno organizzati laboratori creativi per i bambini intorno al rito del pane. L’obiettivo – come si legge dall’insegna ma anche dall’opera dello street Artist Jorit posta sulla parete della pizzeria – è dare loro il “criscito”, il lievito per dare corpo ai propri sogni.