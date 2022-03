Dramma a Melito, in provincia di Napoli, dove un ragazzo di 20 anni è precipitato dal balcone della sua abitazione. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 – allertati da alcuni passanti che hanno assistito alla scena – che lo hanno trasportato in codice rosso all’ospedale “San Giuliano” di Giugliano. Al momento non si conoscono le sue condizioni di salute.

Dramma a Melito, 20enne cade dal balcone di casa: corsa in ospedale

I fatti ieri sera, in via Lisbona. La dinamica della vicenda è ancora da ricostruire. Non è chiaro se si sia trattato di un gesto volontario o di una caduta accidentale. Presenti in via Lisbona anche i Carabinieri che hanno eseguito i rilievi e ascoltato i vicini e i genitori per ricostruire cosa sia esattamente accaduto.

Un caso analogo si è verificato qualche giorno fa a Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta. Una bambina di 11 anni è precipitata dal secondo piano dell’appartamento in cui vive i genitori. Al momento della tragedia mamma e papà erano in casa. Ma nessuno pare abbia visto la caduta della piccola. Inizialmente la bimba è stata trasportata all’ospedale di Caserta poi, su decisione dei medici, è stata trasferita al Santobono di Napoli. Le sue condizioni sono apparse molto critiche fin da subito, pare infatti che la piccola abbia anche una frattura al bacino.