Un incontro per manifestare la solidarietà e il sostegno dell’amministrazione comunale a Giovanni Galluccio, il medico di base picchiato venerdì scorso dal fidanzato della figlia di una paziente. Questa mattina il dottore si è recato nella stanza del sindaco in compagnia dell’assessore alla Sanità, Pietro Di Girolamo.

Giugliano, medico picchiato: amministrazione comunale incontra Galluccio

E’ diventata notizia nazionale purtroppo l’aggressione avvenuta la scorsa settimana a Casacelle. Galluccio fu aggredito all’interno del suo studio per un certificato di dimissioni non rilasciato dall’ospedale Cardarelli. Il professionista fu prima insultato e poi preso a pugni dal compagno della figlia di un paziente. Trasportato in ospedale con ematomi e crisi ipertensiva, è stato dimesso dall’ospedale San Giuliano dopo una serie di accertamenti. Contro il giovane che l’ha aggredito il medico ha deciso di sporgere denuncia.

Oggi, 14 marzo, Galluccio ha ricevuto la solidarietà dell’amministrazione comunale. Il sindaco Nicola Pirozzi lo ha accolto nel suo ufficio e si è congratulato con lui per lo spirito di servizio e la dedizione alla professione. “Io rappresento lo Stato”, aveva detto Galluccio ai nostri microfoni dopo l’aggressione. Presente anche Pietro Di Girolamo, a sua volta medico e assessore alla Sanità della giunta Pirozzi, che ha affiancato la vittima in ospedale nella giornata di venerdì.