Dopo Villaricca, McDonald’s apre un nuovo punto vendita anche nel comune di Giugliano. Il fast food americano ha programmato una nuova apertura a Licola, precisamente in via San Nullo, all’uscita dello svincolo della statale.

McDonald’s, nuovo punto vendita a Giugliano: si cercano 60 dipendenti

Anche se non c’ancora una data ufficiale, sul sito è stata da poco pubblicata l’offerta di lavoro: sono 60 le persone ricercate per il nuovo ristorante a Licola.

“Voglia di mettersi in gioco, di lavorare in squadra e a contatto con i clienti: queste sono alcune delle principali caratteristiche che l’azienda ricerca nelle persone che lavorano nei suoi ristoranti. McDonald’s offre un’opportunità di lavoro concreta, grazie a contratti stabili (che rappresentano il 92% del totale) e possibilità di crescita professionale rapida, grazie a un programma di formazione strutturato. Entrare in McDonald’s significa lavorare in un contesto dalla forte identità di gruppo, giovane, inclusivo e meritocratico, capace di garantire a tutti i dipendenti le medesime opportunità”, fanno sapere dalla catena di fast food statunitense.

McDonald’s a Licola, le posizioni aperte in cucina e in sala

Chiunque fosse interessato a candidarsi per lavorare nel nuovo ristorante McDonald’s a Licola, può farlo consultando il sito ufficiale dell’azienda americana: le candidature vanno inviate entro il 24 ottobre. Il profilo ricercato è quello di addetto alla ristorazione, sia in cucina che in sala. Ecco i requisiti richiesti: