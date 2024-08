Manca poco più di un mese all’inizio del nuovo anno scolastico, ma alcuni negozi hanno già esposto sugli scaffali tutto il necessario per affrontare al meglio il ritorno a scuola. A Benevento, la Guardia di Finanza ha sequestrato una vasta quantità di articoli scolastici destinati ai bambini: ben 11mila prodotti sono stati posti sotto sequestro poiché non conformi agli standard di sicurezza, risultando quindi pericolosi per i piccoli studenti.

Maxi sequestro a Benevento: matite colorate e gomme da cancellare pericolosi per i bimbi

Durante una serie di controlli effettuati in diversi esercizi commerciali della città sannita, i finanzieri del gruppo Benevento hanno scoperto e sequestrato 551 confezioni di materiali scolastici, tra cui matite colorate, pennarelli, colori, adesivi e gomme da cancellare.

Gli articoli, privi delle necessarie avvertenze di sicurezza e del marchio CE, avrebbero potuto essere acquistati da ignari genitori, inconsapevoli dei rischi per la salute dei loro figli dovuti alla composizione sconosciuta dei materiali. A seguito del sequestro, ai titolari dei negozi coinvolti sono state comminate sanzioni amministrative che variano da 1.500 a 10mila euro, a seconda della gravità delle violazioni riscontrate.