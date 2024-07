Maxi-rogo tossico scoppiato questa mattina tra Mugnano e Scampia, nell’area del campo rom di via Cupa Perillo, già teatro di un altro devastante incendio la notte scorsa che ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Maxi-rogo tossico tra Mugnano e Scampia, nube visibile in tutta l’area nord

Ad andare a fuoco rifiuti speciali sversati illegalmente nei mesi scorsi. Non si esclude che a a scatenare le fiamme possa essere stato un focolaio del precedente rogo non del tutto domato. L’incendio intanto ha generato una nube nera visibile in tutta l’area nord di Napoli, fino a Giugliano e Villaricca, oltre che dalla circumvallazione esterna e dall’Asse Mediano.

In questi minuti sono tante le segnalazioni sui social. Il tam-tam è partito dai gruppi Facebook per poi spostarsi su WhatsApp. I comitati ambientalisti e i residenti chiedono da tempo la bonifica di quella porzione di territorio tra la provincia di Napoli e Scampia, trasformatasi negli anni in una discarica a cielo aperto.