Maxi operazione antidroga per i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli Stella con perquisizioni che partono da Secondigliano e arrivano fino ad Arzano. Sono 4 le persone arrestate.

Maxi-operazione tra Arzano e Secondigliano: trovate armi e droga. Quattro fratelli arrestati

I Carabinieri stanno effettuando diverse perquisizioni nella roccaforte della criminalità organizzata partenopea e quando irrompono in una corte di via del Camposanto a Secondigliano cinturano la zona. Dal balcone di un appartamento il 23enne Mario Cortese e sua sorella 20enne stanno gettando dei cartoni. I carabinieri vedono tutto. Nelle scatole 41 chili e 225 grammi di hashish. I carabinieri entrano in casa e sequestrano tutto, incluso diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente. Fratello e sorella vengono arrestati mentre la madre 45enne dei due – presente in casa – viene denunciata. Sotto chiave anche telefoni e manoscritti.

Da Secondigliano ad Arzano

Nel quartiere napoletano i carabinieri della compagnia Stella effettuano il blitz anche nell’appartamento del 27enne Francesco Celentano. Durante la perquisizione viene rinvenuta e sequestrata una pistola beretta modello APX calibro 9×21 risultata rubata nel 2024. L’uomo viene arrestato ma l’operazione non finisce qui. Si va ad Arzano, in casa del già noto alle forze dell’ordine Emanuele Celentano, classe 2003 e fratello di Francesco. Lì i militari trovano in un armadio altri 12 chili e 600 grammi di hashish. Il 22enne finisce in manette. Quattro arresti, quattro giovani che dovranno rispondere a vario titolo di detenzione di droga a fini di spaccio e detenzione abusiva e ricettazione di arma. Le indagini continuano.