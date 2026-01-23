Maxi operazione antidroga della Polizia di Stato nel quartiere di Ponticelli, a Napoli. Nella giornata di ieri gli agenti hanno arrestato tre uomini di 31, 39 e 52 anni, tutti napoletani e già noti alle forze dell’ordine, anche per reati specifici, con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Maxi carico di droga dalla Spagna a Napoli: tre arresti a Ponticelli, sequestrati oltre 43 kg di marijuana

L’intervento è scattato grazie ai “Falchi” della Squadra Mobile, impegnati in servizi mirati e in un’attività info-investigativa che avrebbe portato alla scoperta di un ingente carico di droga in arrivo dalla Spagna, destinato a essere consegnato all’interno del deposito di una ditta di spedizioni della zona orientale della città. Durante un servizio di osservazione, i poliziotti hanno notato i tre soggetti arrivare sul posto a bordo di tre autovetture. Una volta entrati nel locale, avrebbero iniziato a confabulare tra loro con atteggiamento circospetto, attirando l’attenzione degli operatori, che sono intervenuti procedendo ai controlli.

Nel corso della perquisizione, il 52enne è stato trovato in possesso di una bolla di accompagnamento relativa a un collo del peso di circa 300 chilogrammi proveniente dalla Spagna, oltre a una chiave. All’interno della sua vettura, inoltre, sono state rinvenute 41 buste di marijuana per un peso complessivo di circa 43 chili.

Gli altri due arrestati avevano invece addosso denaro contante: 8.800 euro il 39enne e 1.500 euro il 31enne, suddivisi in banconote di vario taglio, ritenute presumibilmente riconducibili all’attività di spaccio. Gli agenti hanno poi esteso i controlli anche al deposito della ditta di spedizioni. Su una pedana di legno è stato rinvenuto un distributore di bevande con scritte in lingua spagnola. Dai successivi accertamenti è emerso che proprio all’interno del distributore era nascosta la sostanza stupefacente. I tre uomini sono stati quindi arrestati e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.