Aversa, conferita cittadinanza onoraria al Generale dei Carabinieri Angioni: “Soddisfatto di aver riportato qui legalità”

Questa mattina, alle ore 12, nell’aula consiliare “De Lieto” del Comune di Aversa, si è tenuta la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria al Generale dei Carabinieri Mariano Angioni, già comandante della Compagnia di Aversa dal 1987 al 1992.

Un riconoscimento sentito e partecipato, con la presenza di autorità civili, militari e religiose, rappresentanti della Procura e del Tribunale di Napoli Nord, consiglieri comunali, studenti delle scuole normanne, associazioni territoriali e numerosi cittadini.

Il Generale Angioni ha guidato la Compagnia in anni particolarmente difficili, segnati dal dominio della camorra, da violenti omicidi e da conflitti a fuoco con le forze dell’ordine, durante uno dei quali rimase anche ferito. Tra le operazioni più rilevanti da lui coordinate, si ricorda il celebre blitz di Santa Lucia, che portò all’arresto di esponenti di spicco del clan dei Casalesi, come Francesco Schiavone e Francesco Bidognetti. “La mia più grande soddisfazione è stata quella di aver riportato la legalità in questa città”, ha dichiarato Angioni.