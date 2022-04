Arrestato latitante dopo blitz in casa, dovrà scontare 8 anni per reati di droga. Aveva sperato fino alla fine che quel nascondiglio, ricavato grazie ad un vano nel cassettone del letto, potesse ingannare i poliziotti della Squadra Mobile di Napoli che invece lo hanno ugualmente scoperto e portato via.

Marano, arrestato latitante

Agli arresti è finito Maurizio Ruffo, di Marano, uno dei narcos più importanti del panorama criminale italiano. L’uomo era irreperibile da circa 3 mesi. I poliziotti lo hanno arrestato a casa sua in via Norvegia a Marano. Ruffo era nascosto tra lenzuola e piumoni in un vano ricavato nel cassettone del letto matrimoniale.

Il narcos che faceva affari con i palermitani

I reati contestati al 56enne risalgono al 2013. L’uomo, secondo gli inquirenti, faceva parte di una organizzazione che trafficava stupefacenti da Napoli a Palermo. Ruffo era stato arrestato nel settembre dello stesso anno, bloccato mentre trasportava 2,5 chili di cocaina a Palermo insieme a S. T., 48enne di Terracina. Nel 2016 era finito di nuovo in carcere, nel corso dell’operazione Soldier.