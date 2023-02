Maurizio Costanzo sarebbe morto a causa di una forma di diabete. Il noto conduttore tv aveva 84 anni ed era il marito di Maria De Filippi. Nato a Roma nel 1938, Costanzo ha lavorato nel campo della musica, radio, televisione e editoria.

Maurizio Costanzo, l’immenso patrimonio: a chi andrà la sua eredità

La sua carriera è stata lunga e intesa permettendo enormi guadagni che mai avrebbe immagino il giovane figlio di un impiegato del Ministero dei Trasporti e di una casalinga. Fare una stima del patrimonio di Maurizio Costanzo è quasi impossibile. Parliamo di somme enormi soprattutto se aggiunte a quelle di Maria De Filippi, personaggio di punta di Mediaset.

I proventi maggiori sono legati ai programmi tv ma non occorre dimenticare che essendo un giornalista spetta anche la relativa pensione. In particolare sono tre le pensioni che il conduttore ha percepito dallo Stato – come riferito da Giuliano Cazzola – più i guadagni dei diritti per diversi programmi da lui ideati.

La stima del patrimonio di Costanzo si aggira intorno ai 70 milioni di euro guadagnati unicamente con Fascino, la società di produzione televisiva italiana fondata da Maurizio Costanzo nel 1982. Aggiungendo tutti gli altri introiti si arriva a cifre immense che ora passeranno probabilmente di diritto alla moglie Maria de Filippi e ai figli Camilla, Gabriele e Saverio. Per quanto riguarda, invece, l’eredità artistica a livello professionale e giornalistico Costanzo ha individuato in Giovanni Floris l’uomo che potrebbe portare avanti il suo lavoro.