Matteo Romano è uno dei finalisti a Sanremo Giovani 2021. Partecipa alla kermesse con il brano “Testa e croce”. Ha 19 anni ed è molto famoso su Tik Tok.

Matteo Romano è un giovanissimo cantante, classe 2002. Nato e cresciuto a Cuneo, in Piemonte, coltiva da sempre una grande passione per la musica, ed in particolare per il canto, che studia anche in una scuola di musica. Suona il pianoforte, che utilizza per comporre melodie e adopera per accompagnare i suoi testi. Ha due gemelli, Jacopo e Simone.

Ha pubblicato il suo primo singolo dal nome “Concedimi”, che ha entusiasmato migliaia di utenti ed è considerato il suo debutto ufficiale nel panorama musicale.

“Concedimi” è stato pubblicato su Spotify ed è stato anche sottofondo di qualche video su Tik Tok. La storia del singolo è molto particolare: è nato quasi per caso sul popolare social, quando Matteo ha pubblicato un piccolo estratto sul suo profilo, accompagnato solo da un pianoforte. Subito, il pezzo è piaciuto, ottenendo molto successo.

La popolarità di Matteo è cresciuta, finché non è diventato un vero e proprio brano, ed è stato pubblicato su tutte le piattaforme digitali. E’ stato certificato disco d’oro.

Su Tik Tok, conta 280.000 followers e 3,5 milioni di like.

Matteo Romano: Sanremo Giovani, Testa e croce

Matteo Romano è uno dei finalisti a Sanremo Giovani 2021, programma che andrà in onda nella serata del 15 dicembre. Il brano da lui presentato è “Testa e croce”.

