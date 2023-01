Non fanno ben sperare le condizioni attuali di Matteo Messina Denaro. Il superboss catturato ieri mattina a Palermo, nella clinica privata “La Maddalena”, verserebbe in condizioni gravi.

Matteo Messina Denaro e la malattia. “È grave, possibilità di cura scarse”

A spiegarlo è Vittorio Gebbia, responsabile dell’Oncologia medica della clinica dove è stato arrestato il latitante. Lo specialista spiega di aver visitato Messina Denaro nel gennaio 2021 e nel maggio dello stesso anno il mafioso ha effettuato un ciclo di chemio per poi essere operato per le metastasi al fegato. “Le sue condizioni sono gravi, la malattia ha avuto un’accelerazione negli ultimi mesi. Non lo definirei un paziente in buone condizioni di salute. Sono certo che continuerà a ricevere tutte le cure di cui ha bisogno”, ha spiegato il medico.

Il tumore del colon con metastasi epatiche diagnosticato a Matteo Messina Denaro è già in una fase avanzata. “Le possibilità di cura sono molto scarse”. Lo ha spiegato ieri all’agenzia Dire Bruno Annibale, professore ordinario di gastroenterologia, direttore Uoc malattie apparato digerente e fegato dell’Ospedale Universitario Sant’Andrea Sapienza di Roma e presidente della Società italiana di gastroenterologia ed endoscopia digestiva.

Il superboss al 41bis

Il boss, che ha trascorso la sua prima notte in cella, ha nominato come avvocato difensore la nipote, Lorenza Guttadauro. La professionista è figlia del cognato dell’ex latitante e nipote di un altro bosso, Giuseppe Guttadauro. Il super boss è stato rinchiuso nel carcere de L’Aquila dove questa mattina il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha firmato il 41bis.