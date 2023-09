Sarebbero in netto peggioramento le condizioni di Matteo Messina Denaro, l’ex boss di Cosa nostra arrestato lo scorso 16 gennaio. L’uomo si trova attualmente ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale “San Salvatore” de L’Aquila.

Matte Messina Denaro, si aggravano le condizioni dell’ex boss

A preoccupare i medici è il tumore al colon, in uno stadio avanzato, che ha fatto peggiorare le condizioni generali del boss. Messina Denaro è sottoposto alla terapia del dolore e alla nutrizione parenterale per il sostegno fisico.

Sanitari ed istituzioni monitorano la situazione ogni giorno ma il boss potrebbe restare a lungo in ospedale innanzitutto perché, secondo quanto si è appreso, le condizioni non sono compatibili al momento con la detenzione in carcere e anche perché nell’istituto di pena non c’è una struttura sanitaria adeguata. Le cure in ospedale sono state chieste nelle scorse settimane anche dai legali e dai familiari.

Il messaggio choc ai medici

Secondo alcune indiscrezioni, l’ex capo mafioso avrebbe avanzato una richiesta “estrema” ai medici del “San Salvatore”, quella di non essere rianimato in caso di necessità. Al momento tale versione non sarebbe stata né confermata né smentita.