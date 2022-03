Matteo Bocelli è un cantante e modello italiano, figlio del noto tenore di fama mondiale, Andrea Bocelli. Come il padre, intende intraprendere la carriera nel mondo della musica: per questa ragione, ha iniziato gli studi al Conservatorio Luigi Boccherini di Lucca, supportato dal suo grande talento e dalle sue doti naturali.

Scopriamo maggiori dettagli in merito alla sua vita privata e professionale.

Matteo Bocelli: chi è, età, altezza, padre

Matteo ha 24 anni: è nato l’8 ottobre 1997, sotto il segno della Bilancia, a Forte dei Marmi. E’ alto 190 cm e pesa 74 kg.

E’ il figlio di Andrea Bocelli: è il secondogenito, nato dal primo matrimonio del tenore con Enrica Cenzatti. I genitori hanno divorziato nel 2002. Suo fratello maggiore si chiama Amos.

Come il genitore, ha la passione per la musica e il canto. Ha molto talento in questo campo: la sua intenzione è quella di intraprendere una vera e propria carriera in questo ambito.

Matteo Bocelli: biografia, carriera

Matteo ha intrapreso gli studi al Conservatorio Luigi Boccherini di Lucca, supportato dal suo grande talento e dalle sue doti naturali. Il suo debutto nel mondo della musica è avvenuto negli USA al Celebrity Fight Night nel 2016 e al David Foster and Friends nel 2017, a Washington. A 21 anni, ha firmato un contratto con la rinomatissima Capital Records, la casa discografica di Norah Jones e Katy Perry. Grazie al suo fisico statuario e al suo sorriso smagliante, ha lavorato per diverse case di moda, tra cui Guess, posando insieme a Jennifer Lopez.

Matteo Bocelli dopo aver realizzato i singoli “Fall On Me”, “Solo” e “Close” canta per la prima volta un brano in italiano a marzo 2022: si tratta del brano “Dimmi”.