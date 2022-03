Corrono le voci su una presunta rottura tra il neomelodico, naturalizzato napoletano, Tony Colombo e Tina Rispoli, vedova del boss Gaetano Marito e oggi moglie del cantante e influencer di successo.

Matrimonio con Tina al capolinea, Tony Colombo: “Vi dico la verità”

Secondo alcuni rumors, i due sarebbero in procinto di separarsi dopo 3 anni di matrimonio. A mettere a tacere queste voci è lo stesso cantante siciliano, Tony Colombo, che sui social ha pubblicato un video che ritrae la coppia mentre si abbraccia e si bacia a Dubai. A corredo del filmato, c’è un messaggio scritto da Colombo: “Qualcuno sui social ha detto che ci siamo lasciati, ma questo non può mai succedere. Solo se il mare diventa cielo e le stelle sabbia per camminarci sopra. Allora neanche in quel caso io ti lascerò!! Ti amo e grazie ‘ca si nata ‘a mia”, ha scritto. Parole che non lasciano spazio a dubbi: Tony e Tina sono uniti più che mai e alla separazione non ci pensano nemmeno.

I successi di Tony Colombo

Qualche giorno fa è uscito il nuovo album di Tony Colombo, L’ Ultimo Limited Edition, che comprende 15 canzoni. Sold out e data raddoppiata (8 e 9 Marzo) in pochissime ore per il concerto live in occasione della Festa delle donne ospitato al Teatro Troisi di Napoli. Ieri, proprio al teatro Troisi, Tony Colombo è stato ospite del Peppe Night show, spettacolo di Peppe Iodice, dove si è esibito con le sue hit a cui hanno partecipato a distanza anche il duo comico Pio e Amedeo.