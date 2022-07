Lo avevamo lasciato al Cardarelli dopo la caduta durante uno spettacolo a teatro a Napoli. Ieri Massimo Ranieri è tornato a parlare dopo l’incidente.

Il cantante napoletano ha pubblicato un video sui social in cui si è mostrato ai fan e li ha rassicurati sulle sue condizioni di salute dopo la caduta dal palco di due mesi fa. “Lo so, è un po’ di tempo che non ci vediamo e non ci sentiamo, ma sono qua per dirvi che sto bene, va tutto bene, procede tutto benissimo. Grazie sempre per tutto quello che mi date” ha detto.

Massimo Ranieri parla dopo l’incidente

L’incidente che lo colpì aveva preoccupato non poco i fan visto che la caduta gli procurò la frattura delle costole. Da quel momento lo stop forzato e l’annullamento di tutti gli spettacoli previsti nelle settimane a seguire. Ora, con il videomessaggio, ha avvisato che “da domenica 10 luglio e per 10 domeniche ci vedremo su Rai 1 alle 17.20 con le repliche di “Sogno e Son Desto”. Vi abbraccio tutti”, ha aggiunto ancora Ranieri.

Il cantante di Perdere l’amore ha poi aggiunto che, per rivederlo dal vivo, basterà attendere settembre, quando finalmente riprenderà i suoi concerti dopo la lunga convalescenza. Notizia questa che fa piacere ai fan che attendono il ritorno sul palco del grande artista. Quella sera dell’incidente, Ranieri fu portato in ambulanza al Cardarelli. Il cantante lasciò il teatro tra gli applausi dei presenti, increduli per quanto accaduto. Il cantante cadde precipitando dal palco, forse senza accorgersi che fosse arrivato sul bordo.